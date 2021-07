Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 luglio 2021)DEL 8 LUGLIOORE 10.20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SULLA A1FIRENZE TRA FA BRO E ORVIETO IN DIREZIONE SUD VERSO. CODE DI 5 KM CON TENDENZA IN AUMENTO SI CONSIGLIA DI USCIRE A FABRO E PERCORRERE LA STATALE 71 PER RIENTRARE AD ORVIETO. SI INTENSIFICANO LE CODE PER INCIDENTE SULLA A24TERAMO TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO NEL TRATTO GIA’ INTERESSATO DA RALLENTAMENTI PER CANTIERI ATTIVI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO SI RALLENTA TRA COLOMBO E ...