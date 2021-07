Ungheria: Salvini, 'ognuno è libero di darsi le sue norme' (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Siamo contro tutti gli inginocchiamenti", anche "contro gli euroburocrati. Ungheria, Polonia, Austria, Svezia, ciascuno sulla scuola, sull'università, sulla sanità è libero di darsi le norme che vuole". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro, a proposito del voto di oggi della Lega all'Europarlamento sulla risoluzione contro l'Ungheria. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Siamo contro tutti gli inginocchiamenti", anche "contro gli euroburocrati., Polonia, Austria, Svezia, ciascuno sulla scuola, sull'università, sulla sanità èdileche vuole". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro, a proposito del voto di oggi della Lega all'Europarlamento sulla risoluzione contro l'

vladiluxuria : Se Salvini ha come faro l’Ungheria di Orban e Renzi l’Arabia Saudita dubito che possano essere buoni esempi per ciò… - pietroraffa : Oggi al Parlamento UE è stata approvata una risoluzione che condanna la legge anti-Lgbtq+ di Orban in Ungheria. L… - TV7Benevento : Ungheria: Salvini, 'ognuno è libero di darsi le sue norme'... - MaraB710413 : RT @pietroraffa: Oggi al Parlamento UE è stata approvata una risoluzione che condanna la legge anti-Lgbtq+ di Orban in Ungheria. Lega e F… - PorellaOfficial : RT @PierRainBowels: Oggi in #Ungheria entra in vigore la nuova legge anti-#LGBTQIA+. E allora ricordiamo che #Salvini e #Meloni hanno appen… -