Tutto confermato | il Milan riscatta Tonali

(Di giovedì 8 luglio 2021) Come vi avevamo anticipato, ilhato Sandrodal Brescia. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero. “ACè lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sandrodal Brescia Calcio. Il centrocampista italiano, dopo aver totalizzato 37 presenze con ilnella scorsa stagione, continuerà a vestire la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026?. Official Statement: Sandrohttps://t.co/KKnmNIvoEo Comunicato Ufficiale: Sandrohttps://t.co/8VTc4IwzcO ...

Di questo, Pioli sembra molto soddisfatto: "Non è ancora ufficiale, ma sarei molto contento della sua conferma. Io sono aperto a tutte le soluzione, l'importante è mettere i giocatori in condizione di ..."