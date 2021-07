Truffò Conte, Lippi ed El Sharawi: arrestato per riciclaggio il broker dei vip (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 luglio 2021 - Era latitante da mesi ma la sua fuga è finita in Indonesia. Massimo Bochicchio , il broker accusato di aver truffato vari imprenditori e vip , tra cui l'ex allenatore dell'... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 luglio 2021 - Era latitante da mesi ma la sua fuga è finita in Indonesia. Massimo Bochicchio , ilaccusato di aver truffato vari imprenditori e vip , tra cui l'ex allenatore dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Truffò Conte Truffò Conte, Lippi ed El Sharawi: arrestato per riciclaggio il broker dei vip Le vittime illustri Oltre ad Antonio Conte e Marcello Lippi, nella "rete" del broker erano finiti anche altri nomi noti: l'attaccante della Roma Stephan El Sharawi, l'ex difensore della nazionale di ...

Arrestato Bochicchio, il broker dei vip: 'Truffò Antonio Conte'. Tra i clienti El Shaarawy, Evra e Lippi Per la presunta truffa a Conte l'indagine è aperta alla Procura di Modena.

