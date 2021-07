Torreira | la Lazio davanti alle concorrenti

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il calciomercato è cominciato alla grande. I vari club di Serie A stanno studiando e intavolando le varie trattative per cercare di portare rinforzi all’interno delle proprie squadre. Anche lasta lavorando a diversi colpi, uno di questi è Lucasche potrebbe essere un ottimo profilo per Sarri. Brandt e: decisivi i prossimi giorni Lucas: vicino il sì con la? Una risposta precisa a questa domanda ancora non c’è. Certo è che lasi sta muovendo per cercare di portare Lucasa Roma. Il giocatore è attualmente ...

PaoloRi31119234 : @AlfredoPedulla Alfredo, penso che la Lazio vuole Brandt. con i soldi della cessione correa, potremmo prendere kama… - STnews365 : Serie A, Lazio: Sarri chiede Lucas Torreira Come scrive - lazio902000 : @Torrenapoli1 quindi risulta torreira ancora per la lazio - marinabeccuti : Torreira, più Lazio che Viola - Torinogranatait : Torreira, più Lazio che Viola

Commenta per primo Maurizio Sarri ha chiesto allaun regista di centrocampo: nel mirino c'è il 25enn e Lucas, rientrato all'Arsenal dopo il prestito all'Atletico Madrid. Il club di Lotito è in vantaggio sulla Fiorentina....Madrid ha ufficializzato la conclusione dei prestiti di Lucase Moussa Dembelé , che fanno ritorno rispettivamente all'Arsenal e al Lione. Per il primo resiste l'interesse dellaTra le notizie più lette nella giornata di oggi sulle pagine di Firenzeviola.it c'è stato l'approfondimento relativo agli identikit che la Fiorentina starebbe seguendo ...LIVE Calciomercato, il posto giusto per seguire tutte le trattative della giornata. Le indiscrezioni e i colpi ufficiali in Italia e in Europa ...