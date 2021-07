Tokyo in stato d' emergenza | niente pubblico ai Giochi

(Di giovedì 8 luglio 2021) A causa del Covid, non saranno ammessi spettatori aiolimpici dial via il 23 luglio. Lo ha annunciato il ministro giapponese con delega aiOlimpici, Tamayo Marukawa.

Il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, ha confermato oggi che il governo dichiarerà un nuovo stato d'emergenza. Il premier ha aperto all'eventualità di una possibile revoca anticipata se la situazione sui contagi dovesse migliorare. Alle Olimpiadi di Tokyo è stato ufficializzato zero pubblico, alla finale di Wembley per Euro 2020 ci saranno 60.000 spettatori.

La situazione epidemiologica ha già convinto il governo giapponese a decretare lodi emergenza sanitaria aper tutta la durata dei Giochi Olimpici, che si terranno dal 23 luglio all'8 ...Crescono i contagi da Covid in Giappone. Le Olimpiadi disi terranno senza tifosi. La decisione è stata presa dopo la dichiarazione dellodi emergenza per il coronavirus, periodo che copre il periodo dei Giochi. Lo hanno affermato gli ...Olimpiadi e Covid , la limitazione c'è. Ai Giochi Olimpici di Tokyo2020 non saranno infatti ammessi spettatori.Nessuno spettatore sarà ammesso durante i Giochi olimpici che si terranno a Tokyo. Lo riportano i media nipponici spiegando che la misura, probabilmente, riguarderà anche le tre prefetture circostanti ...