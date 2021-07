The Witcher: Blood Origin, Sophia Brown nel cast (Di giovedì 8 luglio 2021) L'attrice Sophia Brown è entrata a far parte del cast di The Witcher: Blood Origin, la serie prequel che verrà prodotta per Netflix. Nel cast di The Witcher: Blood Origin, la serie live-action in sei episodi ideata come prequel di The Witcher, ci sarà anche Sophia Brown e l'attrice avrà il ruolo di Éile. Il personaggio, inizialmente, era stato assegnato all'attrice Jodie Turner-Smith che ad aprile ha però rinunciato al progetto. I produttori di The Witcher: ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 luglio 2021) L'attriceè entrata a far parte deldi The, la serie prequel che verrà prodotta per Netflix. Neldi The, la serie live-action in sei episodi ideata come prequel di The, ci sarà anchee l'attrice avrà il ruolo di Éile. Il personaggio, inizialmente, era stato assegnato all'attrice Jodie Turner-Smith che ad aprile ha però rinunciato al progetto. I produttori di The: ...

