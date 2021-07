Strootman: «A Marsiglia non è andata come volevo. Al Cagliari…» (Di giovedì 8 luglio 2021) Strootman: «Al Marsiglia le cose non sono andate come volevo. Ora…». Il messaggio del nuovo acquisto del Cagliari Con un post su Instagram il neo acquisto del Cagliari, Kevin Strootman, si è definitivamente congedato dal Marsiglia. «Pieno di ambizione e con la forte convinzione che Marsiglia fosse il posto ideale per me, sono arrivato all’OM nell’estate del 2018.Nonostante abbia fatto tutto il possibile e messo tutte le mie energie nella squadra nel corso degli anni, le cose non sono andate come il Club e io ci aspettavamo. Adesso è arrivato il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021): «Alle cose non sono andate. Ora…». Il messaggio del nuovo acquisto del Cagliari Con un post su Instagram il neo acquisto del Cagliari, Kevin, si è definitivamente congedato dal. «Pieno di ambizione e con la forte convinzione chefosse il posto ideale per me, sono arrivato all’OM nell’estate del 2018.Nonostante abbia fatto tutto il possibile e messo tutte le mie energie nella squadra nel corso degli anni, le cose non sono andateil Club e io ci aspettavamo. Adesso è arrivato il ...

