Spedire un container dalla Cina all’Italia costa il 500% in più di un anno fa

(Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Non accenna a rallentare l’aumento dei prezzi delle spedizioni globali, che – dopo un primo consistente aumento alla fine del 2020 – è schizzato alle stelle negli ultimi tre mesi. Il WorldIndex di Drewry, un indice che traccia la variazione dei prezzi lungo le rotte principali del costo di spedizione di un, è aumentato del 4,7% (o di 397 dollari) nell’ultima settimana, risultando più alto del 333% rispetto a unfa e attestandosi a 8.795 dollari perda 40 piedi. L’indice composito medio della società di consulenza marittima ha toccato i 5.760 dollari per un ...

... le tariffe di trasporto sulle rotte Shanghai - Genova e Shanghai - Rotterdam sono aumentate, rispettivamente, da 852 a 592 dollari, per raggiungere i 12,626 e i 12,795 dollari perda 40 ...Genova " Adesso servono più di 20 mila dollari perundalla fabbrica del mondo ai magazzini europei . Dalla Cina a Rotterdam i noli per unda 40 piedi sono arrivati a livelli record , segnando un aumento rispetto all'anno ...(Teleborsa) - Non accenna a rallentare l'aumento dei prezzi delle spedizioni globali, che - dopo un primo consistente aumento alla fine del 2020 - è schizzato alle stelle negli ultimi tre mesi. Il ...Nel porto di Sousse ci sono 282 container zeppi di rifiuti italiani, spediti dalla Campania alla Tunisia per non occuparcene a casa nostra, che hanno ...