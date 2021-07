Spalletti sa quanto Osimhen sia importante per il Napoli | le sue parole

(Di giovedì 8 luglio 2021) Nel corso della conferenza stampa odierna, Lucianoha parlato anche di Victor: "ha molte qualità, è uno che attacca la profondità. Adesso va di moda alzare molto la linea dei difensori e lui è in grado di attaccare e sfruttare molto bene gli spazi.è uno di quei calciatori che si danna per la squadra, è molto generoso, gli interessa coprire quegli spazi e quei metri per non lasciarli agli altri. Si tratta di un attaccante molto forte, così come Mertens e Petagna. Ci vorrà il contributo di tutti per arrivare fino in fondo"

"Il Napoli e' forte - ha ammesso- sono curioso di entrarci il prima possibile per capirene e' consapevole. Essere forte se non sai di esserlo a volte non completa il comportamento, ...Ecco nel dettagliodeciso: SERIE A - inizio 22 agosto 2021 - termine 22 maggio 2022 Soste - ... "Mario Rui verso la Turchia, Insigne alla fine troverà un accordo"punta tutto sulla ...Il nuovo tecnico in conferenza stampa: ''E' una squadra che mi somiglia. Insigne? Gli ho detto che lo voglio con me'' ..."Il Napoli è squadra forte e sono curioso di entrarci dentro il prima possibile per vedere fino in fondo quanto ne è consapevole. Sei forte e devi esserne consapevole". Queste le prime parole in azzur ...