Sofia Iacuitto | «Le delusioni aiutano a crescere»

(Di giovedì 8 luglio 2021) Che il cinema sarebbe stata la sua strada Sofia Iacuitto lo ha capito a 9 anni, quando sua madre la portò al cinema a vedere Tutto su mia madre di Almodóvar. «Il cinema è sempre stato dentro di me da quando ero piccola. Sono cresciuta con i film con la Loren e Mastroianni al punto che citavo le loro battute a scuola, ma i compagni non mi capivano mai» racconta Sofia al telefono dalla sua casa di Roma, mamma giornalista e papà commercialista. Il teatro lo inizia a frequentare alle scuole medie per sconfiggere la timidezza e da allora capisce che quella passione non è destinata a rimanere qualcosa con cui riempire il tempo libero, ma a diventare un vero e proprio lavoro: «Ripetevo talmente tanto che da grande avrei voluto fare l’attrice che è stato chiaro a tutti che non fosse solo un capriccio» insiste Iacuitto, che abbiamo visto nel ruolo di Natasha nella seconda stagione de La Compagnia del Cigno su Raiuno, diretta da Ivan Cotroneo, e che vedremo presto ne La scuola cattolica di Stefano Mordini, dove presterà il volto al personaggio di Monica.