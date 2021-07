Roma, Mourinho va a vivere in centro: ecco dove (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo aver fatto visionare diversi appartamenti sembra che il nuovo allenatore della Roma José Mourinho abbia scelto di vivere in una dimora storica nel centro della città, per accontentare la moglie ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo aver fatto visionare diversi appartamenti sembra che il nuovo allenatore dellaJoséabbia scelto diin una dimora storica neldella città, per accontentare la moglie ...

Advertising

CB_Ignoranza : José Mourinho ha dato vita al murales che hanno disegnato in suo onore per le strade di Roma, e lo ha fatto con il… - virginiaraggi : Benvenuto a Roma! #Mourinho - angelomangiante : Domani alle ore 14.00 Josè #Mourinho atterra a Roma. Aeroporto di Ciampino. @SkySport - Gabri2795 : RT @SkySport: Mourinho a Roma: 'Progetto per vincere nel tempo, ora aspetto regali dalla società' #SkySport #Mouriho #Roma - Gabri2795 : RT @SkySport: ?? TUTTI PAZZI PER MOU ? Tatuaggi, ma non solo. Anche maglie e striscioni celebrativi per accogliere Mourinho nella capitale ??… -