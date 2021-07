Polestar 2 - Un prototipo potenziato al Festival of Speed di Goodwood

(Di giovedì 8 luglio 2021) Laporta a, in occasione delof, unbasato sulla berlina elettrica2. Si tratta di un esemplare su cui gli ingegneri hanno lavorato per incrementare le prestazioni e che sarà portato sul percorso inglese dal responsabile dello sviluppo Joakim Rydholm. Il modello di serie attualmente disponibile sul mercato adotta un powertrain a doppio motore da 408 CV e 660 Nm, con batterie da 78 kWh che offrono, secondo la Casa, fino a 500 km di autonomia. Ilha visto la potenza salire fino a 476 CV e, per questo, è stato ...

La Casa ha, infine, dotato la vettura di barre duomi: quella dietro è stata costruita su misura, mentre quella davanti, di fibra di carbonio, deriva dalla Volvo S60Engineered. Il...La Kia, invece, proverà a siglare un tempo di riferimento con undella Stinger portato a ... la Pininfarina Battista , la Lotus Evija , la Hyundai Ioniq 5 , la Kia EV6 e anche la...Non solo supercar e auto da collezione al Festival of Speed (FoS) che è in pieno svolgimento a Goodwood in Gran Bretagna, ma anche modelli che anticipano il futuro della sportività ad emissioni zero.Il Goodwood Festival Of Speed di quest'anno è pronto a partire e Polestar ha annunciato che affronterà la famosa pista con una Polestar 2 appositamente ...