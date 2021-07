Pasticceria Cucchi – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 luglio 2021)Corso Genova, 1 – 20123Tel. 02/89409793 Sito Internet: www..it Tipologia:Prezzi: caffè 1,10€, cappuccino1,50€, lieviti mignon 1,20€, normali 1,50€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTAÈ sempre un piacere tornare in questamilanese che è in attività da oltre ottant’anni. Qui si può fare colazione, mangiare qualche spuntino a pranzo oppure prendere un aperitivo, magari nel fresco dehors, o anche semplicemente venire a comprare le paste della domenica. Noi lo testiamo da sempre per il primo pasto del mattino, ...