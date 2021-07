Papa Francesco: tac torace e addome negativa, esami ok. Saluto ai piccoli ospiti di oncologia (Di giovedì 8 luglio 2021) Sua Santita' Papa Francesco ha trascorso una giornata tranquilla, alimentandosi e mobilizzandosi autonomamente. Nel pomeriggio ha inteso manifestare la sua paterna vicinanza ai piccoli degenti del vicino reparto di oncologia Pediatrica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 luglio 2021) Sua Santita'ha trascorso una giornata tranquilla, alimentandosi e mobilizzandosi autonomamente. Nel pomeriggio ha inteso manifestare la sua paterna vicinanza aidegenti del vicino reparto diPediatrica L'articolo proviene da Firenze Post.

