Meteo in Campania: le previsioni di giovedì 8 luglio (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl caldo continua a imperversare su tutta la Campania. Anche in questo giovedì 8 luglio, comunque, condizioni di sole caratterizzeranno la giornata nei cinque capoluoghi di provincia. Le previsioni: Avellino – Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 19°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per ...

