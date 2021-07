Macbeth | l’opera di Verdi su Rai 5 dalla Scala di Milano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 luglio 2021)è la decima opera lirica del grande artista Giuseppe. Oggi, giovedì 8 luglio, è andato in onda alle 10 su Rai 5 la grande opera del maestro. Ancora una volta la collaborazione tra la Rai e ladiè stata un grande successo. Questa collaborazione, infatti, attraverso Rai Cultura ha già portato, su RaiPlay, importanti spettacoli.è stata diretta dal grande Riccardo Muti per la regia di Graham Vick nella versione che andò in scena allanel 2016 per i 400 annimorte di William Shakespeare. Quest’opera ebbe un grande successo il ...