"È ora l'occasione per riformare la giustizia in Italia, dopo decenni di blocchi e di scontro politico. Competenza e terzietà della ministra Cartabia sono una garanzia per tutti. Si tratta di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Letta Cartabia Letta: Cartabia una garanzia, è l'ora della riforma giustizia Competenza e terzietà della ministra Cartabia sono una garanzia per tutti. Si tratta di un obiettivo non più rinviabile". Lo scrive su twitter il segretario Pd Enrico Letta. 8 luglio 2021

Riforma della giustizia, è scontro nel governo: i contiani fanno muro contro la Cartabia Cartabia non vuole stralciare la norma Bonafede ma la vuole modificare in più punti. In modo che ... da sinistra Letta e i 5 Stelle pensano ad alcune forme di patrimoniale. Draghi ha solo detto che ...

