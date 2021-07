Laura Sicignano | “Allo Stabile di Catania | un cartellone per ‘evadere’ dal Covid”

(Di giovedì 8 luglio 2021) ‘Evasioni’: perché? “Perché è lo stato d’animo che vogliamo esprimere dopo la clausura forzata per la pandemia del, per tornare al piacere puro dell’incontro personale e del rito collettivo rappresentato dspettacolo dal vivo”. Così, direttrice artistica del teatrodi, spiega all’AdnKronos il significato del titolo-slogan, ‘Spettacoli – Evasioni’ appunto, scelto per ilestivo, con cinque produzioni ‘targate teatro Verga’ per la ripresa post coronavirus. “Non nel senso di un teatro di evasione – tiene a specificare alla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Laura Sicignano

Adnkronos

" Abbiamo deciso di intraprendere una folle avventura in collaborazione con Teatro Metropopolare " spiega la direttrice del Teatro Stabile di Catania" , producendo uno Scaldati che ...Audizioni e provini Il Teatro Stabile di Catania cerca un'attrice (età scenica 20 - 30) per un nuovo spettacolo diche andrà in scena a Catania al Teatro Verga a ottobre 2021. Info: http://www.teatrostabilecatania.it/provino - per - una - nuova - produzione - tsc - in - scena - ad - ottobre - 2021/ ...UOMAN, il primo brand femminile senza taglie che pone al centro l'universo femminile, torna a parlare di donne per le donne. Il marchio, infatti, sarà partner del decennale della scomparsa di Mariella ...Al via il casting del Teatro Stabile di Catania per un'attrice. Richieste capacità canore. Ecco tutte le info e come partecipare ...