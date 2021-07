«La tecnologia RNA, in un futuro non lontanissimo, servirà anche a curare i tumori» (Di giovedì 8 luglio 2021) Prima della pandemia e del conseguente arrivo di vaccini a RNA messaggero, pochissimo si sapeva sul fronte delle ricerche scientifiche e delle nuove cure focalizzate sulla tecnologia RNA. Ma di cosa si tratta esattamente? Che processi comporta e, soprattutto, che genere di prospettive sta aprendo sul fronte delle malattie più insidiose? Abbiamo posto tutte queste domande a l professor Stefano Vella, infettivologo, ricercatore e docente di salute globale all’Università Cattolica di Roma. «La ricerca scientifica, nel corso degli ultimi decenni, ha lavorato intensamente sul sequenziamento genico permettendo di sviluppare una maggiore comprensione delle funzioni dei diversi geni», spiega Vella. «Come sappiamo, il processo che porta alla formazione delle molecole che servono al funzionamento del nostro organismo parte dal DNA che viene traslato in catene di RNA che, a loro volta, portano l’informazione genetica a una apparecchiatura cellulare (i ribosomi) che producono le proteine o gli enzimi necessari alla nostra sopravvivenza. Queste proteine sono in genere utili e indispensabili, ma può accadere, in alcuni casi, che possano essere dannose (soprattutto se nel frattempo è intervenuta una mutazione nel DNA che le codifica). In altri casi vengono prodotte in misura insufficiente, in altri casi ne vengono prodotte troppe. Da lì è nata l’idea di utilizzare l’RNA per modificare l’espressione patologica di alcuni geni». Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 luglio 2021) Prima della pandemia e del conseguente arrivo di vaccini a RNA messaggero, pochissimo si sapeva sul fronte delle ricerche scientifiche e delle nuove cure focalizzate sulla tecnologia RNA. Ma di cosa si tratta esattamente? Che processi comporta e, soprattutto, che genere di prospettive sta aprendo sul fronte delle malattie più insidiose? Abbiamo posto tutte queste domande a l professor Stefano Vella, infettivologo, ricercatore e docente di salute globale all’Università Cattolica di Roma. «La ricerca scientifica, nel corso degli ultimi decenni, ha lavorato intensamente sul sequenziamento genico permettendo di sviluppare una maggiore comprensione delle funzioni dei diversi geni», spiega Vella. «Come sappiamo, il processo che porta alla formazione delle molecole che servono al funzionamento del nostro organismo parte dal DNA che viene traslato in catene di RNA che, a loro volta, portano l’informazione genetica a una apparecchiatura cellulare (i ribosomi) che producono le proteine o gli enzimi necessari alla nostra sopravvivenza. Queste proteine sono in genere utili e indispensabili, ma può accadere, in alcuni casi, che possano essere dannose (soprattutto se nel frattempo è intervenuta una mutazione nel DNA che le codifica). In altri casi vengono prodotte in misura insufficiente, in altri casi ne vengono prodotte troppe. Da lì è nata l’idea di utilizzare l’RNA per modificare l’espressione patologica di alcuni geni».

