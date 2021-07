La docuserie Allen v Farrow arriva in Italia | l’atto d’accusa di Mia | Dylan e Ronan | propaganda o verità ristabilita?

(Di giovedì 8 luglio 2021)anche inl’acclamatav.di HBO, che quest’anno ha riportato al centro del dibattito negli Stati Uniti l’annosa questione delle accuse di molestie sessuali al regista Woody. Sky la propone in anteprima assoluta per l’, sul canale Sky Documentaries e su NOW dal 9 luglio. Lav.ripercorre l’oscura vicenda dando per la prima volta la parola a, figlia adottiva di Mia, e ricostruendo i fatti alla base ...

La docu-serie di HBO Allen v. Farrow, sul controverso rapporto tra Woody Allen e la ex moglie Mia Farrow, arriva in Italia su SKY e NOW!Divise in quatto parti, Allen v Farrow è una docuserie HBO che ripercorre l'accusa di abuso sessuale di Mia Farrow contro Woody Allen.