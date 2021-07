Juric: 'Toro, feeling immediato e scelta semplice. Al lavoro per migliorare' (Di giovedì 8 luglio 2021) "Ho scelto il Toro perché vedo una prospettiva. E la possibilità di creare un progetto importante". Comincia da queste parole l'avventura di Ivan Juric al Torino, presentato in un giovedì pomeriggio ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 luglio 2021) "Ho scelto ilperché vedo una prospettiva. E la possibilità di creare un progetto importante". Comincia da queste parole l'avventura di Ivanal Torino, presentato in un giovedì pomeriggio ...

