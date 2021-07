Italia, Sacchi: «Con Mancini si gioca un calcio moderno e di dominio» (Di giovedì 8 luglio 2021) Arrigo Sacchi ha analizzato il gioco che Roberto Mancini è riuscito a dare a questa Italia finalista a Euro 2020 Arrigo Sacchi, storico ex c.t. della Nazionale Italiana, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha analizzato il gioco che Roberto Mancini è riuscito a dare a questa Italia che adesso si ritrova in finale di Euro 2020. dominio – «Il c.t., pur con poco tempo a disposizione, ha lavorato molto per riuscire a giocare un football di dominio, moderno e ottimista. Roberto è sulla strada giusta, ma in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Arrigoha analizzato il gioco che Robertoè riuscito a dare a questafinalista a Euro 2020 Arrigo, storico ex c.t. della Nazionalena, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha analizzato il gioco che Robertoè riuscito a dare a questache adesso si ritrova in finale di Euro 2020.– «Il c.t., pur con poco tempo a disposizione, ha lavorato molto per riuscire are un football die ottimista. Roberto è sulla strada giusta, ma in ...

