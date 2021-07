In Campidoglio la camera ardente per Raffaella Carrà: Pippo Baudo, Maria De Filippi e tanti altri le rendono omaggio (Di giovedì 8 luglio 2021) La camera ardente per Raffaella Carrà è stata aperta questa mattina in Campidoglio. Ad accogliere il corteo c’è Virginia Raggi, sindaco di Roma, mentre le forze dell’ordine sono operative per accogliere i visitatori in piccoli gruppi. Attiva anche la Protezione Civile, che distribuisce bottigliette d’acqua a chi arriva per porgere l’ultimo saluto alla regina della TV. La camera ardente per Raffaella Carrà La camera ardente per Raffaella Carrà ha aperto questa mattina ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Laperè stata aperta questa mattina in. Ad accogliere il corteo c’è Virginia Raggi, sindaco di Roma, mentre le forze dell’ordine sono operative per accogliere i visitatori in piccoli gruppi. Attiva anche la Protezione Civile, che distribuisce bottigliette d’acqua a chi arriva per porgere l’ultimo saluto alla regina della TV. LaperLaperha aperto questa mattina ...

Advertising

RaiUno : #CiaoRaffaella - Tra poco a cura del @Tg1Rai la telecronaca del corteo funebre con soste nei principali presidi RAI… - Tg3web : L'addio a Raffaella Carrà. Venerdì a Roma i funerali della regina della tv. La camera ardente aperta da domani in C… - Corriere : Addio a Raffaella Carrà: la diretta dalla camera ardente al Campidoglio - VGfvip : RT @tvblogit: Maria de Filippi si è recata alla Camera Ardente di Raffaella Carrà in Campidoglio. Dopo essersi fermata per un momento di ra… - Skyblue1926 : RT @Tg3web: A Roma, in Campidoglio, una lunga dimostrazione di affetto per Raffaella Carrà. Tante le persone in fila per l'apertura della c… -