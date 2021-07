Immissioni in ruolo docenti, quando si assume da concorso straordinario, STEM e quando da GPS. Le novità del 2021 (Di giovedì 8 luglio 2021) Immissioni in ruolo docenti per l'anno scolastico 2021/22: il Ministero ha illustrato ai sindacati la sequenza operativa delle assunzioni, con il riparto tra le varie graduatorie. Manca ancora il contingente autorizzato, pertanto anche se gli USR hanno aperto la fase per la scelta della provincia e classe di concorso, non si può ancora procedere all'assegnazione. Quali sono le graduatorie da cui si potrà assumere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 luglio 2021)inper l'anno scolastico/22: il Ministero ha illustrato ai sindacati la sequenza operativa delle assunzioni, con il riparto tra le varie graduatorie. Manca ancora il contingente autorizzato, pertanto anche se gli USR hanno aperto la fase per la scelta della provincia e classe di, non si può ancora procedere all'assegnazione. Quali sono le graduatorie da cui si potràre. L'articolo .

