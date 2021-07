Il rapporto di Mozilla | i video suggeriti da YouTube violano le regole della stessa YouTube

Advertising

Digital_Day : Beh, non male. -

Ultime Notizie dalla rete : rapporto Mozilla

DDay.it - Digital Day

Sono tanti i casi in cui ancor oggi ciò non avviene, anche in Italia: Google ne parla nel... tra l'altro direttamente supportato ad esempio nel client emailThunderbird: Come inviare ...... hanno rafforzato la propria brand awareness aumentando al contempo ildi fiducia con la ... Il regno del 1st party data Google, Apple, Microsoft eentro il 2022 elimineranno ...Il report di Mozilla contiene le esperienze di un campione di volontari che si sono trovati di fronte a diversi contenuti inappropriati consigliati proprio dal social dei video ...