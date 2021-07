Haiti | presi i sei presunti killer del presidente Moise

(Di giovedì 8 luglio 2021) I 6dell'exdente Jovenelsono statiieri. La polizia diha ucciso quattro 'mercenari' e ne ha arrestati altri due. Tuttavia ha precisato di non aver ...

Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Assassinio presidente Haiti, polizia: uccisi 4 mercenari, due presi #Haiti - Giornaleditalia : Presidente Haiti ucciso, presi due killer: 'Mercenari che verranno uccisi o catturati' - AristarcoScann1 : RT @RaiNews: Si cerca di fare luce sulle motivazioni del blitz - globalistIT : - giornali_it : Haiti: presi gli assassini del presidente, il Paese nel caos #8luglio #TgENotiziariOnline #RaiNews #Estero -

Ultime Notizie dalla rete : Haiti presi

I 6 presunti killer dell'ex presidente Jovenel Moise sono statiieri. La polizia diha ucciso quattro 'mercenari' e ne ha arrestati altri due. Tuttavia ha precisato di non aver identificato i sospetti né di aver fatto luce sul movente dell'agguato nell'......di, Léon Charles. 'Quattro mercenari sono stati uccisi, altri due sono stati fermati e sono sotto il nostro controllo - ha detto in televisione - . Tre poliziotti che erano statiin ...PORT AU PRINCE (HAITI) – Due dei presunti assassini del presidente haitiano ... Tutto questo è stato annunciato dalle autorità haitiane. Tre poliziotti erano stati presi in ostaggio e sono stati ...I presunti assassini del presidente haitiano, Jovenel Moise, sono stati arrestati dalla polizia. Il direttore generale ha annunciato che quattro “mercenari” coinvolti nell’omicidio sono stati uccisi e ...