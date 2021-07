Haiti, assassinio del presidente Jovenel Moïse: il video con gli uomini armati fuori dalla sua abitazione (Di giovedì 8 luglio 2021) Intorno all’1 di notte di mercoledì 7 luglio il presidente di Haiti Jovenel Moïse è stato assassinato da un commando all’interno della sua abitazione. Nel video, un gruppo di uomini armati presidia la casa del presidente dopo l’omicidio. video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Intorno all’1 di notte di mercoledì 7 luglio ildiè stato assassinato da un commando all’interno della sua. Nel, un gruppo dipresidia la casa deldopo l’omicidio.Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Assassinio presidente Haiti, polizia: uccisi 4 mercenari, due presi #Haiti - sunsetodown : Ma chi l'avrebbe mai detto? Ma chi? Sono state uccise quattro persone sospettate di avere assassinato il president… - Lukeisland : Corriere, La Stampa, Repubblica... nessuno che pubblichi in prima pagina notizia dell'assassinio del presidente di… - vaticannews_it : #8luglio #Haiti La Conferenza Episcopale deplora in una nota l'assassinio di Moise e della first lady, avvenuto nel… - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Assassinio presidente Haiti, polizia: uccisi 4 mercenari, due presi #Haiti -