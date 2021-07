Gotti | Udinese sarà completata entro 31 agosto

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Gotti: 'Squadra completata entro il 31 agosto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Gotti: 'Squadra completata entro il 31 agosto' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Gotti: 'Squadra completata entro il 31 agosto' - apetrazzuolo : UDINESE - Gotti: 'Squadra completata entro il 31 agosto' - napolimagazine : UDINESE - Gotti: 'Squadra completata entro il 31 agosto' -

Ultime Notizie dalla rete : Gotti Udinese

... ma entro lunedì arriverà chi ancora manca, poi il gruppo sarà completato entro la fine del mercato, fissata per il 31 agosto": lo ha dichiarato l'allenatore dell', Luca, nel corso della ...Commenta per primo Luca, allenatore dell', parla in conferenza stampa: 'Stiamo cominciando a scarto ridotto, lunedì arriverà chi manca, poi il gruppo sarà completato entro la fine del mercato. Abbiamo dei ...“Stiamo cominciando a scartamento ridotto, ma entro lunedì arriverà chi ancora manca, poi il gruppo sarà completato entro la fine del mercato, fissata per il 31 agosto. Abbiamo dei ragazzi che hanno a ..."Stiamo cominciando a scartamento ridotto, ma entro lunedì arriverà chi ancora manca, poi il gruppo sarà completato entro la fine del mercato, fissata per il 31 agosto": lo ha dichiarato l'allenatore ...