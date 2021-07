Google Meet e i filtri di cui non avevamo bisogno | Punto Informatico

Advertising

puntotweet : Google Meet e i filtri di cui non avevamo bisogno - SimoneGironi : Ing.Gironi Google Meet, arrivano filtri, effetti e maschere con realtà aumentata - - gigibeltrame : Google Meet, arrivano filtri, effetti e maschere con realtà aumentata #digilosofia - HDblog : Google Meet, arrivano filtri, effetti e maschere con realtà aumentata - _bbubbletae : @yqeqe1 buti pa google meet ala arte asar -

Ultime Notizie dalla rete : Google Meet

Super iOS e Android sono in arrivo nuovi filtri video , effetti e maschere di realtà aumentata da poter utilizzare durante le chiamate. Per attivarle, basterà cliccare sull'apposito tasto ......//.com/ynw - nnjd - pbb Per informazioni: ufficio.stampa@conservatoriovenezia.euL'ultimo aggiornamento rilasciato dal gruppo di Mountain View per le applicazioni mobile del servizio introduce una funzionalità ereditata da Duo.Su Google Meet per iOS e Android sono in arrivo nuovi filtri video, effetti e maschere di realtà aumentata da poter utilizzare durante le chiamate. Per attivarle, basterà cliccare sull'apposito tasto ...