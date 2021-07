Fino a 9 Huawei con la beta Harmony OS a luglio, lista aggiornata (Di giovedì 8 luglio 2021) Giungono ancora ottime notizie per i possessori anche di vecchi Huawei desiderosi di provare la beta Harmony OS il più presto possibile. Nella giornata di ieri 7 luglio era giunta la notizia alquanto inaspettata del via alla sperimentazione del sistema operativo alternativo ad Android anche per i datati Huawei P20 e Mate 10. In queste ore, grazie sempre alla ben informata fonte Huawei Central, la lista dei fortunati dispositivi beneficiari dell’ultima esperienza software si allunga oltremodo, anche ad una serie nota e diffusa come quella Nova. Fino a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Giungono ancora ottime notizie per i possessori anche di vecchidesiderosi di provare laOS il più presto possibile. Nella giornata di ieri 7era giunta la notizia alquanto inaspettata del via alla sperimentazione del sistema operativo alternativo ad Android anche per i datatiP20 e Mate 10. In queste ore, grazie sempre alla ben informata fonteCentral, ladei fortunati dispositivi beneficiari dell’ultima esperienza software si allunga oltremodo, anche ad una serie nota e diffusa come quella Nova.a ...

