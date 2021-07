Federer non giocherà più a Wimbledon?: “Punto di non ritorno” (Di giovedì 8 luglio 2021) Il campione svizzero è uscito ai quarti di finale contro Hurkacz in 3 set. Federer mostra le sue perplessità sul futuro dopo l’eliminazione Anche le stelle possono smettere di brillare. E pare che questo destino stia toccando anche una delle stelle più luminose del firmamento tennistico: Roger Federer. Una leggenda viventi del primo ventennio del duemila, lo svizzero ha vinto tornei di ogni tipo in tutto il mondo. In Inghilterra, e più nello specifico a Wimbledon, ha vinto il Grande Slam sull’erba ben otto volte: nessuno mai nella storia ne ha vinti così tanti in terra di Albione. E proprio qui, a Wembley, nel suo torneo, il ... Leggi su zon (Di giovedì 8 luglio 2021) Il campione svizzero è uscito ai quarti di finale contro Hurkacz in 3 set.mostra le sue perplessità sul futuro dopo l’eliminazione Anche le stelle possono smettere di brillare. E pare che questo destino stia toccando anche una delle stelle più luminose del firmamento tennistico: Roger. Una leggenda viventi del primo ventennio del duemila, lo svizzero ha vinto tornei di ogni tipo in tutto il mondo. In Inghilterra, e più nello specifico a, ha vinto il Grande Slam sull’erba ben otto volte: nessuno mai nella storia ne ha vinti così tanti in terra di Albione. E proprio qui, a Wembley, nel suo torneo, il ...

