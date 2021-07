Fdi | De Priamo | M5S non ha numeri | Raggi si dimetta o sarà sfiducia

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “L’ex maggioranza di Virginianon riesce a portare avanti i lavori d’Aula, confermando così il fallimento totale della consiliatura pentastellata. Ribadiamo l’appello alle forze d’opposizione a valutare la possibilità di una mozione di, che non dovrebbe neanche essere necessaria seavesse il buongusto di prendere atto del suo fallimento e con uno scatto di dignità si dimettesse, constatando l’evidente paralisi dell’Assemblea capitolina”. Lo ha detto il capogruppo di Fdi in Campidoglio, Andrea De, a margine della seduta dell’Assemblea capitolina conclusasi per la mancanza del numero legale.

Roma " "In questi anni abbiamo avuto un'amministrazione che nasceva forse da quella debolezza politica che non è stata in grado di rappresentare in modo adeguato le esigenze della città." "Spero che ..."Come abbiamo fatto fino ad ora - conclude De- faremo tutto quanto è possibile per impedire che l'Amministrazione Raggi, con gli ultimi colpi di coda, concluda il disastro in cui sta ...De Priamo-Masi (Fdi): 'Siamo esterrefatti dell'indifferenza del sindaco Raggi e del presidente Zingaretti nei confronti di un problema così importante. Insisteremo a denunciare la situazione giorno pe ...