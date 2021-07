F1, test con le nuove gomme a Spielberg per AlphaTauri (Di giovedì 8 luglio 2021) Settimana di lavoro per AlphaTauri al Red Bull Ring. La casa di Faenza ha svolto due giornate di test con le nuove mescole da 18 pollici che saranno impiegate nella prossima stagione del Mondiale di F1. Il francese Pierre Gasly ha registrato 164 passaggi mercoledì, mentre il giapponese Yuki Tsunoda ha completato 124 giri nell’ultima sessione prevista. L’AT02 non ha mostrato problemi nelle due giornata con una distanza percorsa ben superiore a quella dei due GP austriaci. La formazione di Faenza è senza dubbio una squadra che attualmente può puntare con costanza alla Top10. I risultati parlano chiaro con due piloti che riescono quasi sempre ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Settimana di lavoro peral Red Bull Ring. La casa di Faenza ha svolto due giornate dicon lemescole da 18 pollici che saranno impiegate nella prossima stagione del Mondiale di F1. Il francese Pierre Gasly ha registrato 164 passaggi mercoledì, mentre il giapponese Yuki Tsunoda ha completato 124 giri nell’ultima sessione prevista. L’AT02 non ha mostrato problemi nelle due giornata con una distanza percorsa ben superiore a quella dei due GP austriaci. La formazione di Faenza è senza dubbio una squadra che attualmente può puntare con costanza alla Top10. I risultati parlano chiaro con due piloti che riescono quasi sempre ...

Lazio, c'è subito un giallo: Luis Alberto non si è presentato alle visite ...chiamati a presentarsi nel tardo pomeriggio di ieri all'Isokinetic per svolgere i primi test medici ... Già in passato lo spagnolo aveva vissuto momenti di forte tensione con Lotito e Tare per il rinnovo ...

Covid Italia, la variante Delta fa risalire i casi Intanto, ieri (6 luglio) il bollettino quotidiano sulla pandemia con i datii forniti dal ministero della Salute, indicava 907 nuovi positivi al test del coronavirus in Italia contro i 480 del giorno ...

Roma, primo giorno di test: ecco chi è a Trigoria con Mourinho

Il medico consiglia i sierologici Covid-19: cosa ci dicono e quando vanno effettuati Ad oggi in commercio sono diversi i test sierologici quantitativi che i cittadini possono richiedere, ma è importante fare chiarezza sulla specificità di ognuno per capire meglio che informazioni ci ...

Covid, tamponi alla movida: l'ultimo fronte della Asl di Frosinone Con un camper nel quale si effettuano tamponi. L'iniziativa è rivolta ai ragazzi, relativamente alla movida. Naturalmente ognuno è libero di scegliere o meno di sottoporsi al test. Poi, se dovesse ...

