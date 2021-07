Elogio del catenaccio quando ci pare, o del calcio all’italiana (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 7 lug – Gli stessi che ci ammorbavano con il tiki taka, il bel gioco alla spagnola, oggi festeggiano la vittoria del catenaccio ribattezzato all’uopo tuca tuca. Simpatica trasposizione in onore alla Carrà che non significa nulla ma fa molto nostalgia nazionalpopolare. Eppure noi che al tiki taka abbiamo sempre preferito il tiki tackle, di fronte a questo dietrofront della stampa sportiva ce la ridiamo di gusto. In fondo il giocoliere ci fa sorridere, il giocatore sussultare. Avrete già letto acute dissertazioni sul tema e udito discettare i Severgnini di turno. “E’ stato un finto catenaccio perché con il 30% di possesso palla l’Italia ha fatto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 7 lug – Gli stessi che ci ammorbavano con il tiki taka, il bel gioco alla spagnola, oggi festeggiano la vittoria delribattezzato all’uopo tuca tuca. Simpatica trasposizione in onore alla Carrà che non significa nulla ma fa molto nostalgia nazionalpopolare. Eppure noi che al tiki taka abbiamo sempre preferito il tiki tackle, di fronte a questo dietrofront della stampa sportiva ce la ridiamo di gusto. In fondo il giocoliere ci fa sorridere, il giocatore sussultare. Avrete già letto acute dissertazioni sul tema e udito discettare i Severgnini di turno. “E’ stato un fintoperché con il 30% di possesso palla l’Italia ha fatto ...

