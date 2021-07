Draghi si è stancato del pantano grillino

(Di giovedì 8 luglio 2021) Veti M5s sulla Rai e la giustizia, è braccio di ferro per portare la riforma in Cdm oggi. Così a rischio Recovery e ripresa

il Giornale

È tutta un'altra Italia quella del post Covid, dove il governoprivo di insegne e colori ha ... Hail balletto dei partiti che si alternano al comando ogni due - tre giorni: sembra più ...... ovvero il sì o il no al governo, sono stati 'appena' 74.537 . Ovvero meno della metà della '... O almeno fino a quando non si saràdel giocattolo.Non è stata una giornata rilassante per Mario Draghi. Che ieri, non senza un certo fastidio, ha dovuto trattare a lungo con il M5s nel tentativo di trovare un punto di caduta possibile sia sulla ...La vecchia Democrazia cristiana è stata il primo partito nazionale per 46 anni consecutivi, salvo l'eccezione delle Europee 1984. Oggi invece accade l'opposto ...