“Dio mi aiuti a ritrovare la libertà” | la suora da 4 anni ostaggio di rapitori islamici è viva E scrive al fratello

(Di giovedì 8 luglio 2021) Un sequestro infinito, quello dellarapita in Mali. La 57enne religiosa francescana Gloria Narváez Argoti, vittima di un agguato di una banda di jiohadisti vicina ad Al Qaeda nel 2017, a Karangasso in Mali, riesce a dare notizie di sé e sui suoi suoi. E chiede di pregare per lei, da quattroormai indi bande diche si alternano nella gestione del suo rapimento, ormai sotto silenzio. Lo stesso silenzio che avvolge nel mistero moltissimi casi di oltraggi e persecuzioni inferti sui cattolici nel mondo. Lafrancescana rapita 4...

La 57enne religiosa francescana Gloria Narváez Argoti, rapita nel 2017 a Karangasso in Mali, ha dato notizie di sé con un messaggio inviato tramite la Croce rossa internazionale al fratello Edgar Narváez. La data: 3 febbraio 2021. «Fisicamente è esausta ma grazie a Dio sta bene»