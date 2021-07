Carnevali: «Dionisi sarebbe piaciuto a Squinzi. Locatelli? Summit con la Juve dopo Euro2020» (Di giovedì 8 luglio 2021) ? Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai giornalisti dopo la conferenza stampa di presentazione di Dionisi: le sue parole Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai giornalisti dopo la conferenza stampa di presentazione di Dionisi. Le sue parole. Dionisi – «E’ un allenatore giovane, che ha le idee chiare e che propone un bel gioco. Sotto il profilo umano è una persona a modo, quindi ha tutte le caratteristiche che il dotto Squinzi avrebbe apprezzato. Mi spiace che il nostro mister non lo abbia conosciuto. Quanto è stato difficile ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) ? Giovanni, ad del Sassuolo, ha parlato ai giornalistila conferenza stampa di presentazione di: le sue parole Giovanni, ad del Sassuolo, ha parlato ai giornalistila conferenza stampa di presentazione di. Le sue parole.– «E’ un allenatore giovane, che ha le idee chiare e che propone un bel gioco. Sotto il profilo umano è una persona a modo, quindi ha tutte le caratteristiche che il dottoavrebbe apprezzato. Mi spiace che il nostro mister non lo abbia conosciuto. Quanto è stato difficile ...

