Belen e Antonino commossi mostrano la culla di Luna Marì (Di giovedì 8 luglio 2021) Ultimi momenti pieni di emozione per Belen e Antonino prima della nascita della figlia. La piccola Luna Marì sta per arrivare e Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese pubblicano la culla scelta per la loro piccolina. “Mi commuovo” scrive il papà che non vede l’ora di tenere tra le braccia sua figlia e che adesso più che mai continua a coccolare la sua compagna. Belen attende la nascita di Luna Marì da un momento all’altro, credeva che non sarebbe arrivata all’ultima settima di gravidanza, che la bimba sarebbe nata un po’ ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 luglio 2021) Ultimi momenti pieni di emozione perprima della nascita della figlia. La piccolasta per arrivare eRodriguez eSpinalbese pubblicano lascelta per la loro piccolina. “Mi commuovo” scrive il papà che non vede l’ora di tenere tra le braccia sua figlia e che adesso più che mai continua a coccolare la sua compagna.attende la nascita dida un momento all’altro, credeva che non sarebbe arrivata all’ultima settima di gravidanza, che la bimba sarebbe nata un po’ ...

