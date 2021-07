Barty-Kerber in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di giovedì 8 luglio 2021) Ashleigh Barty sfida quest’oggi Angelique Kerber nella semifinale di Wimbledon 2021. La numero uno del mondo va a caccia della sua prima finale in carriera sui prati di Church Road. A contenderle il posto nell’atto conclusivo sarà una giocatrice che in passato ha già vinto questo torneo. La tedesca Kerber s’impose infatti nel 2018, superando in finale Serena Williams. Nonostante l’ottimo momento di forma della teutonica, reduce dal trionfo a Bad Homburg, la favorita sarà l’australiana. Tutti e 5 i precedenti (Kerber avanti 3-2) hanno avuto luogo sul cemento. SEGUI IL LIVE ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Ashleighsfida quest’Angeliquenella semifinale di. La numero uno del mondo va a caccia della sua prima finale in carriera sui prati di Church Road. A contenderle il posto nell’atto conclusivo sarà una giocatrice che in passato ha già vinto questo torneo. La tedescas’impose infatti nel 2018, superando in finale Serena Williams. Nonostante l’ottimo momento di forma della teutonica, reduce dal trionfo a Bad Homburg, la favorita sarà l’australiana. Tutti e 5 i precedenti (avanti 3-2) hanno avuto luogo sul cemento. SEGUI IL LIVE ...

