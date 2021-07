Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones in una serie di FX per Hulu

(Di giovedì 8 luglio 2021)lavoreranno insieme a unadi FX per. Dustin Lance Black è lo sceneggiatore del progetto. I due attori saranno infatti i protagonisti della miniUnder the Banner of Heaven, basata sul bestseller omonimo di Jon Krakauer. Dustin Lance Black ha deciso di partecipare al progetto per il suo L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Andrew Garfield

... dove dovrà affrontare nemici provenienti da realtà parallele? Spazio, dunque, anche alla teoria più chiacchierata dei fan che sperano di poter vedere Tobey Maguire erimettersi la ...Pur in assenza di una conferma ufficiale da parte di Marvel, la presenza die Tobey Maguire in Spider - Man: No Way Home sarebbe stata ampiamente anticipata da numerosi fonti ufficiose. Il nuovo rumor confermerebbe ulteriormente la presenza affermando ...Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones lavoreranno insieme a una serie di FX per Hulu. Dustin Lance Black è lo sceneggiatore del progetto. I due attori saranno infatti i protagonisti della miniserie ...Andrew Garfield e Toby Maguire non saranno solo presenti, come anticipato dal rumor, in Spider-Man: No Way Home, ma potrebbe addirittura avere un ruolo di primo piano insieme alla star Tom Holland. Pu ...