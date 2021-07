Adelfia: due under 13 fra i quattro minorenni identificati per danneggiamenti in una scuola Carabinieri (Di giovedì 8 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Carabinieri della Stazione di Adelfia, insieme a quelli della Sezione Operativa di Triggiano, hanno identificato gli autori dell’irruzione perpetrata nel pomeriggio di martedì scorso ai danni della scuola Primaria Statale Giovanni Falcone di Adelfia, di Piazza Trieste. Si tratta di quattro giovanissimi, tutti minorenni e due dei quali addirittura sotto i 13 anni. La mattina del 30 giugno la scena che si era presentata agli investigatori era quella di un vero e proprio raid. Gli autori, dopo aver danneggiato 7 computer e 2 ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso daidella Stazione di, insieme a quelli della Sezione Operativa di Triggiano, hanno identificato gli autori dell’irruzione perpetrata nel pomeriggio di martedì scorso ai danni dellaPrimaria Statale Giovanni Falcone di, di Piazza Trieste. Si tratta digiovanissimi, tuttie due dei quali addirittura sotto i 13 anni. La mattina del 30 giugno la scena che si era presentata agli investigatori era quella di un vero e proprio raid. Gli autori, dopo aver danneggiato 7 computer e 2 ...

Advertising

NoiNotizie : Adelfia (#Bari): due under 13 fra i quattro minorenni identificati per danneggiamenti in una scuola -