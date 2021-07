A circa due settimane dall’inizio delle Olimpiadi, a Tokyo è stato reintrodotto lo stato di emergenza (Di giovedì 8 luglio 2021) Giovedì il governo giapponese ha detto che da lunedì 12 luglio fino almeno al 22 agosto a Tokyo sarà nuovamente in vigore lo stato di emergenza: una decisione che obbligherà gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo a ridurre il numero Leggi su ilpost (Di giovedì 8 luglio 2021) Giovedì il governo giapponese ha detto che da lunedì 12 luglio fino almeno al 22 agosto asarà nuovamente in vigore lodi: una decisione che obbligherà gli organizzatoridia ridurre il numero

