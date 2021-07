Zero decessi e tasso positività giù. La curva Covid in Lombardia e l'effetto vaccini (Di mercoledì 7 luglio 2021) Milano - Sono di nuovo Zero i morti per Covid - 19 in Lombardia , 100 invece i nuovi positivi: lo 0,3% dei 31.940 tamponi processati oggi. Calano a 44 i posti occupati in terapia intensiva ( - 1 da ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 luglio 2021) Milano - Sono di nuovoi morti per- 19 in, 100 invece i nuovi positivi: lo 0,3% dei 31.940 tamponi processati oggi. Calano a 44 i posti occupati in terapia intensiva ( - 1 da ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Lombardia, oggi zero decessi: non accadeva da ottobre #covid - infoitinterno : Zero decessi e tasso positività dimezzato. La curva Covid in Lombardia e l'effetto vaccini - MilanoSpia : Covid, in Lombardia 100 nuovi casi ma zero morti. A Milano città +40 contagi - paolacars : @chipperfranz @Corriere No, essendo poche le regioni che hanno decessi mi è parso più immediato così. Basta una fac… - Miti_Vigliero : RT @LiguriaOggi: Coronavirus, ancora decessi zero in Liguria ma risalgono i contagi -