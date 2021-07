Wta Amburgo 2021, Errani batte Ferro in due set e approda al secondo turno (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sara Errani batte in due set la francese Fiona Ferro nel primo turno del Wta di Amburgo 2021, accedendo al turno successivo: 7-5 6-3 il risultato finale, dopo circa un’ora e mezza di gioco. Parte fortissimo l’azzurra, che mette a segno tre break consecutivi e si porta sul 5-0. L’avversaria, numero 51 al mondo, fa però valere la differenza nel ranking e reagisce, riuscendo a pareggiare 5-5. Errani trova il nuovo break nel game successivo, chiudendo poi il primo set con un game a 30. Andamento simile anche nel secondo set, in cui l’italiana ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sarain due set la francese Fionanel primodel Wta di, accedendo alsuccessivo: 7-5 6-3 il risultato finale, dopo circa un’ora e mezza di gioco. Parte fortissimo l’azzurra, che mette a segno tre break consecutivi e si porta sul 5-0. L’avversaria, numero 51 al mondo, fa però valere la differenza nel ranking e reagisce, riuscendo a pareggiare 5-5.trova il nuovo break nel game successivo, chiudendo poi il primo set con un game a 30. Andamento simile anche nelset, in cui l’italiana ...

Advertising

sportface2016 : #WtaHamburg 2021, #Errani batte #Ferro in due set e accede al secondo turno - GiuliaV5 : RT @federtennis: I nostri azzurri oggi in campo: ?? #Wimbledon Quarti di finale Berrettini ?? Auger-Aliassime ???? Amburgo #WTA Errani ?? Ferr… - livetennisit : WTA 250 Amburgo e 125 Bastad: I risultati con il dettaglio del Day 3. Ad Amburgo in campo Sara Errani (LIVE) - SuperTennisTv : ?? Su #SuperTennix #WTA Amburgo Campo Centrale, campo 1 e Campo 3 #tennis - federtennis : I nostri azzurri oggi in campo: ?? #Wimbledon Quarti di finale Berrettini ?? Auger-Aliassime ???? Amburgo #WTA Errani… -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Amburgo Teichmann out ad Amburgo Sconfitta per Jil Teichmann (WTA 55) ai sedicesimi di finale del torneo di Amburgo. La bernese stata battuta dalla qualificata rumena Elena Gabriela Ruse (198) per 7 - 5 7 - 6 (7/1). Avanti per 3 - 0 nel 1o set grazie a due break ...

Sport in tv oggi (mercoledì 7 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming 11.00 TENNIS, WTA Amburgo: primo turno - Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv. ( Errani vs Ferro 5° match dalle 11.00 e non prima delle 18.30) 11.05 CICLISMO, Giro Rosa: sesta ...

WTA 250 Amburgo e WTA 125 Bastad: La situazione dei tornei della prossima settimana LiveTennis.it Wta Amburgo 2021, Errani batte Ferro in due set e approda al secondo turno Sara Errani batte in due set la francese Fiona Ferro nel primo turno del Wta di Amburgo 2021, accedendo al turno successivo: 7-5 6-3 il risultato finale, dopo circa un’ora e mezza di gioco. Parte ...

Jil Teichmann già eliminata ad Amburgo AMBURGO - Si è conclusa al primo turno l’avventura di Jil Teichmann sulla terra battuta di Amburgo. Nei 1/16 la rossocrociata, numero 55 al delle classifiche mondiali, è stata sconfitta 7-5, 7-6(1) in ...

Sconfitta per Jil Teichmann (55) ai sedicesimi di finale del torneo di. La bernese stata battuta dalla qualificata rumena Elena Gabriela Ruse (198) per 7 - 5 7 - 6 (7/1). Avanti per 3 - 0 nel 1o set grazie a due break ...11.00 TENNIS,: primo turno - Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv. ( Errani vs Ferro 5° match dalle 11.00 e non prima delle 18.30) 11.05 CICLISMO, Giro Rosa: sesta ...Sara Errani batte in due set la francese Fiona Ferro nel primo turno del Wta di Amburgo 2021, accedendo al turno successivo: 7-5 6-3 il risultato finale, dopo circa un’ora e mezza di gioco. Parte ...AMBURGO - Si è conclusa al primo turno l’avventura di Jil Teichmann sulla terra battuta di Amburgo. Nei 1/16 la rossocrociata, numero 55 al delle classifiche mondiali, è stata sconfitta 7-5, 7-6(1) in ...