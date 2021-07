Wimbledon, Berrettini vola in semifinale (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) - Matteo Berrettini in semifinale a Wimbledon. L'azzurro, testa di serie numero 7 dello Slam londinese, nei quarti di finale batte il canadese Felix Auger Aliassime per 6-3, 5-7, 7-5, 6-3 dopo 3h04'. In semifinale, il 25enne romano affronterà il polacco Hubert Hurkacz, che si è imposto per 6-3, 7-6 (7-4), 6-0. Per la seconda volta, un tennista italiano approda alle semifinali di Wimbledon: l'impresa era riuscita nel 1960 a Nicola Pietrangeli. LA PARTITA - Il romano si aggiudica la prima frazione per 6-3, sfruttando il settimo set-point, prima di subire il ritorno dell'avversario nel secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) - Matteoin. L'azzurro, testa di serie numero 7 dello Slam londinese, nei quarti di finale batte il canadese Felix Auger Aliassime per 6-3, 5-7, 7-5, 6-3 dopo 3h04'. In, il 25enne romano affronterà il polacco Hubert Hurkacz, che si è imposto per 6-3, 7-6 (7-4), 6-0. Per la seconda volta, un tennista italiano approda alle semifinali di: l'impresa era riuscita nel 1960 a Nicola Pietrangeli. LA PARTITA - Il romano si aggiudica la prima frazione per 6-3, sfruttando il settimo set-point, prima di subire il ritorno dell'avversario nel secondo ...

