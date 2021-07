VIDEO Inghilterra-Danimarca 2-1 d.t.s. highlights, gol e sintesi Europei: Kane e compagni in finale contro l’Italia (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Inghilterra ha sconfitto la Danimarca per 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1 al 90?) e si è così qualificata alla finale degli Europei 2021 di calcio. La Nazionale dei Tre Leoni ha trionfato nella bolgia dello Stadio Wembley di Londra e domenica sera affronterà l’Italia nel match che metterà in palio il titolo. Stasera l’Inghilterra è passata in svantaggio subendo il gol su punizione di Damsgaard, ma sul finire del primo tempo ha impattato i conti grazie all’autogol di Kjaer. I padroni di casa hanno progressivamente alzato il ritmo, ma non sono riusciti a sfondare la strenua resistenza ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’ha sconfitto laper 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1 al 90?) e si è così qualificata alladegli2021 di calcio. La Nazionale dei Tre Leoni ha trionfato nella bolgia dello Stadio Wembley di Londra e domenica sera affronterànel match che metterà in palio il titolo. Stasera l’è passata in svantaggio subendo il gol su punizione di Damsgaard, ma sul finire del primo tempo ha impattato i conti grazie all’autogol di Kjaer. I padroni di casa hanno progressivamente alzato il ritmo, ma non sono riusciti a sfondare la strenua resistenza ...

