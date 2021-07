Troppi anziani e pochi medici geriatri. (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il nostro è un paese vecchio che conta circa 13 milioni di over 65 e appena 400.000 nuovi nati all’anno. Insomma in Italia le culle si svuotano e gli anziani aumentano. Ma nonostante questo in Italia ci sono più medici dedicati all’assistenza dei piccoli, 7500, che specialisti degli anziani, appena 4300. Inoltre, nei prossimi tre Leggi su freeskipper (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il nostro è un paese vecchio che conta circa 13 milioni di over 65 e appena 400.000 nuovi nati all’anno. Insomma in Italia le culle si svuotano e gliaumentano. Ma nonostante questo in Italia ci sono piùdedicati all’assistenza dei piccoli, 7500, che specialisti degli, appena 4300. Inoltre, nei prossimi tre

Advertising

GIUSY09829321 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Fermate questa invasione incontrollata continua altrimenti l'Italia è finita ???? ci… - baratto_m : Dottor @azangrillo vedo troppi giovani in giro senza #mascherina .Sono gli #anziani che danno l'esempio essendo and… - scafato : In una società in cui le istituzioni non fanno nulla per garantire l’assistenza ai troppi anziani malati, con demen… - gstarwind : RT @gbponz: 'Abbiamo troppi anziani che non si presentano al vaccino!!' 'Semplice, blocchiamo la vita piano piano imponendo un superfluo #G… - LArtuffo : RT @gbponz: 'Abbiamo troppi anziani che non si presentano al vaccino!!' 'Semplice, blocchiamo la vita piano piano imponendo un superfluo #G… -