Advertising

italiaserait : Tesauro: dalle sentenze gemelle al Porcellum, una carriera di altissimo profilo - fisco24_info : Tesauro: dalle sentenze gemelle al Porcellum, una carriera di altissimo profilo: Di altissimo profilo la carriera p… - TV7Benevento : Tesauro: dalle sentenze gemelle al Porcellum, una carriera di altissimo profilo/Scheda (2)... - TV7Benevento : Tesauro: dalle sentenze gemelle al Porcellum, una carriera di altissimo profilo... -

Ultime Notizie dalla rete : Tesauro dalle

Yahoo Finanza

Laureato in giurisprudenza all'Università di Napoli nel 1964, nel 1982è stato nominato direttore dell'Istituto di diritto internazionale della facoltà di economia e commercio dell'Università ...Giuseppinasalvo nuovi DPCM e ulteriori restrizioni imposte dal Covid 19 sarà disponibile in libreria il giorno della presentazione17.30 alle 18.15 e19.45 alle 20.00 per il ...Dal 1987 Tesauro è stato membro del Consiglio del contenzioso diplomatico della Farnesina. Nel settembre 1988, viene nominato avvocato generale presso la Corte di giustizia delle Comunità europee. Il ...Prima dell’apertura dei lavori Giuseppe Tesauro è stato ricordato anche dall’amico e avvocato dello Stato per il presidente del Consiglio dei ministri, Francesco Sclafani: “Sono profondamente commosso ...