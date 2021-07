Tacchinardi: «Sarri non ha saputo gestire star di alto livello: un conto è Albiol, un altro CR7» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Alla Gazzetta dello Sport parla l’ex calciatore della Juventus Alessio Tacchinardi. Il tema sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri a Sportitalia. Tacchinardi critica la gestione dei calciatori bianconeri da parte del tecnico. «Le colpe non sono di nessuno, si sono incontrati due mondi troppo diversi. Non era il profilo giusto nel posto giusto. Mi spiace perché ero sicuro che sarebbe riuscito a coinvolgere di più i giocatori, come era successo al Napoli e pure al Chelsea, anche se in misura minore. Non si è dimostrato in grado di gestire star di più alto livello: un ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 luglio 2021) Alla Gazzetta dello Sport parla l’ex calciatore della Juventus Alessio. Il tema sono le dichiarazioni di Maurizioa Sportitalia.critica la gestione dei calciatori bianconeri da parte del tecnico. «Le colpe non sono di nessuno, si sono incontrati due mondi troppo diversi. Non era il profilo giusto nel posto giusto. Mi spiace perché ero sicuro che sarebbe riuscito a coinvolgere di più i giocatori, come era successo al Napoli e pure al Chelsea, anche se in misura minore. Non si è dimostrato in grado didi più: un ...

Advertising

forumJuventus : GdS- Tacchinardi: 'Sarri alla Juve non è riuscito a incidere come avrebbe voluto. Non si è dimostrato in grado di g… - napolista : Alla Gazzetta: «La Juve ha vinto lo scudetto contro il Napoli meritatamente. Il Napoli avrebbe dovuto giocare la su… - Zebratus : RT @forumJuventus: GdS- Tacchinardi: 'Sarri alla Juve non è riuscito a incidere come avrebbe voluto. Non si è dimostrato in grado di gestir… - asti_gioachino : RT @forumJuventus: GdS- Tacchinardi: 'Sarri alla Juve non è riuscito a incidere come avrebbe voluto. Non si è dimostrato in grado di gestir… - ciromagliulo26 : RT @forumJuventus: GdS- Tacchinardi: 'Sarri alla Juve non è riuscito a incidere come avrebbe voluto. Non si è dimostrato in grado di gestir… -